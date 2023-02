Ferroviário e Sergipe empatam sem gols no PV pela Copa do Nordeste

Ferroviário e Sergipe se enfrentaram na tarde deste sábado, 18, e empataram em 0 a 0 no estádio Presidente Vargas, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. As equipes protagonizaram uma partida movimentada, mas o jogo mais empolgante foi proposto apenas na metade do segundo tempo, quando houve expulsão e até bola na trave. Na partida geral, os dois times tiveram uma proposta semelhante em momentos chave, mas não conseguiram balançar as redes.

Com o resultado, o Tubarão ocupa a terceira colocação do grupo A, com seis pontos somados em quatro jogos, sendo uma vitória e três empates. O Gipão segue na liderança da chave B com sete pontos somados após cinco partidas jogadas.

O volume do jogo nos minutos iniciais ficou com o Sergipe. Embora visitante, a equipe alagoana conseguia ter mais posse de bola e com criatividade ameaçava o gol de Douglas. Do outro lado do campo, o Ferroviário tinha menos espaço que o adversário e, por consequência, chegava menos na meta. Nos 10 minutos iniciais, a equipe de Kobayashi só ameaçou a trave de Dida em uma ocasião, de uma certa distância, e a bola nem chegou até o goleiro, pois foi retirada da área antes pela defesa.

Observando o andamento do jogo, o Tubarão recuou suas linhas para dificultar a proposta do Sergipe e a ação foi um pouco eficiente, já que nos minutos seguintes os donos da casa conseguiram ir mais ao ataque. Mesmo assim, ambas as equipes foram para o intervalo com um empate sem gols no placar.

Na segunda etapa, os dois times voltaram a campo mais obstinadas, fazendo com que a partida ficasse mais disputada nos primeiros minutos. Ambos os grupos apostaram em descer a marcação e apostar em jogadas de velocidade. Do lado do Ferroviário, o atacante Erick Pulga passou a tentar arriscar mais ao gol, mas a atuação do camisa 16 foi tímida no geral.

Conforme passaram os minutos, o jogo foi ficando morno. O Sergipe perdeu espaço e quando conseguiu criar parava nas mãos do goleiro Douglas. A equipe visitante ficou mais sensível e exposta, entretanto, após a expulsão do zagueiro Penalva.

Com um jogador a mais, o Ferroviário foi para o tudo ou nada e, mais agressivo, tentou utilizar a vantagem para dominar o jogo. O Tubarão pressionou, chegou a colocar uma bola na trave nos acréscimos, mas não conseguiu fazer balançar as redes. O técnico Paulinho Kobayashi ainda chegou a ser expulso nos minutos finais pelo árbitro principal após um xingamento de um jogador direcionado ao juiz.

Na próxima rodada, o Ferroviário enfrenta o ABC no estádio Presidente Vargas, às 21h30min, na quarta-feira, 22. O Sergipe já disputou sua partida de maneira adiantada, quando foi derrotado pelo Fortaleza por 1 a 0.

