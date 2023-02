Ferroviário recebe Sergipe no PV para manter a invencibilidade na Copa do Nordeste

Tubarão da Barra encara o Sergipe, neste sábado de Carnaval, 18, às 15h30min, no Estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada do certame regional

O Ferroviário tem se destacado nas rodadas iniciais da Copa do Nordeste. Em busca de manter a invencibilidade na competição, o Tubarão da Barra encara o Sergipe, pela 4ª rodada do certame. O duelo acontece neste sábado, 18, às 15h30min, no Estádio Presidente Vargas.

A equipe coral somou cinco dos nove pontos possíveis em três rodadas e é o único time cearense invicto no torneio até o momento. Para além dos pontos somados, a campanha do time de Paulinho Kobayashi chama ainda mais atenção devido ao nível dos adversários.

O time coral encarou equipes de divisões superiores: Ceará (Série B), Bahia (Série A) e CSA (Série C). O Tubarão levou a melhor no Clássico da Paz e venceu por 3 a 0, no estádio Presidente Vargas. Na rodada seguinte, na Arena Fonte Nova, o time cearense arrancou um ponto fora de casa no empate em 2 a 2 com os baianos. No jogo mais recente, pela terceira rodada, o clube da Barra do Ceará buscou um ponto ao empatar em 1 a 1 com o CSA, jogando com um jogador a menos, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Sergipe chega para o duelo depois de duas vitórias consecutivas na competição. Com um jogo a mais, o Gipão acumula seis pontos após duas vitórias e duas derrotas. O clube sergipano estreou com revés por 1 a 0 diante do CRB-AL, fora de casa. Em jogo adiantado da 5ª rodada contra o Fortaleza, o time perdeu pelo mesmo placar, no PV. Já de volta aos seus domínios, em partida da segunda rodada, o time goleou o Atlético-BA por 4 a 0 e, no duelo mais recente, derrotou o Vitória pelo placar de 2 a 1.

Sobre o assunto Douglas, do Ferroviário, lidera em número de defesas difíceis na Copa do Nordeste

Kobayashi exalta Ciel e Erick Pulga, destaques do Ferroviário em 2023

Ferroviário supera sequência difícil e se mantém invicto no Nordestão

Apesar da possibilidade de somar mais pontos no torneio, o treinador coral afirmou que o objetivo principal do clube é o Campeonato Cearense. Assim, não descartou realizar um rodízio na equipe nas próximas partidas pelo Nordestão.

"São dois jogos (Sergipe e ABC) que eu tenho que pensar também no Campeonato Estadual. O objetivo do clube é conseguir calendário para o ano que vem. A gente pensa em uma situação de rodízio para que os jogadores descansem um pouco mais, jogar menos tempo", disse Kobayashi.

O lateral-direito Rodrigo Negueba ressaltou a qualidade do time sergipano, mas reforçou que o Tubarão da Barra vai buscar um bom resultado para encaminhar uma vaga à próxima fase do torneio. “Agora nesses próximos dois jogos em casa vamos procurar fazer o nosso dever e encaminhar nossa classificação. O Sergipe é uma equipe de qualidade . Mas, dentro da nossa casa, nós vamos sempre buscar o resultado”, destacou.



Ferroviário x Sergipe

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Éder Lima, Edgar e Zé Carlos; Lincoln, Felipe Guedes e Vinícius Paulista; Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Sergipe

4-3-3: Dida, Augusto Potiguar, Alisson, André Penalva e Miguel; Diego Aragão, Wescley e Fabiano; Romário, Ronan e Igor Bahia. Téc: Rafael Jaques

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 18/2/2023

Horário: 15h30min

Árbitro: Diego da Silva Castro/PI

Assistentes: Rogerio de Oliveira Braga/PI e Alisson Lima Damasceno/PI

Transmissão: Canal Nosso Futebol, OneFootball, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, Facebook e YouTube do O POVO



Tags