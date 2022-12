"A medalha de bronze vale ouro para nós", diz técnico da Croácia após bater Marrocos

A Croácia ficou com o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2022. Neste sábado, a seleção croata superou Marrocos por 2 a 1, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. Após o embate, o técnico Zlatko Dalic destacou o seu orgulho e enalteceu a conquista da sua equipe.

"Nós vencemos. Foi um jogo muito difícil após um trabalho e uma dedicação intensa. Para nós, é uma medalha e tanto. Chegamos a este lugar com muito orgulho. É a segunda Copa que conseguimos chegar tão longe. Gostaria de cumprimentar todos os jogadores e a comissão técnica e dedicar essa medalha para todos os croatas", disse à Fifa.

"Nós nos esforçamos muito. Todos os jogadores que estiveram aqui se empenhara muito e deram tudo de si. No final fomos recompensados. Essa medalha de bronze vale ouro. É muito importante para nossa nação", finalizou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta é a segunda vez que a Croácia conquista o terceiro lugar de um Mundial. A seleção repetiu o feito em 1998, quando estreou na competição. Já o melhor desempenho foi em 2018, quando foi vice-campeã após perder para a França na final.

Na Copa do Catar, a seleção croata foi algoz da Seleção Brasileira. Os europeus derrotaram o Brasil nas quartas de final. Após empate de 1 a 1 na prorrogação (0 a 0 no tempo normal), os croatas venceram por 4 a 2 nos pênaltis. Na semifinal, porém, a equipe de Dalic perdeu por 3 a 0 para a Argentina.

Sobre o assunto Croácia vence Marrocos e conquista o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2022

Fifa pretende rever formato da Copa do Mundo de 2026; saiba detalhes

Estádios e fan zones da Copa do Mundo abrem espaços para pessoas autistas

Tags