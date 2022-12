Praça do Ferreira tem de revoada de "Richarlisons" e apostador secando o Brasil

Torcedores assistiram à estreia de exibições gratuitas do jogo da Copa do Mundo no Centro de Fortaleza

Milhares de torcedores acompanharam a vitória de 1 a 0 do Brasil sobre a Suíça em diferentes locais de Fortaleza. Ontem, na Praça do Ferreira, no Centro, o golaço de Casemiro abriu espaço para a feta.

Antes do início da partida, mesmo sob o calor das 13 horas, torcedores se encaminharam animados à tradicional praça, onde foi instalado um telão para exibição do confronto. O espaço também foi palco para aqueles que haviam se fantasiado.

Um deles artista de rua José Alberto da Costa, 70. Lá, ele era “Zé Cornim”. Fardado com a blusa da seleção brasileira, chapéu branco com chifres — com um cachorro de pelúcia “montado” no equipamento, peruca azul, uma guitarra de brinquedo e empunhando a bandeira do Brasil, o artista não escondia sua empolgação.

“É o melhor País do mundo em tudo. Eu amo o Brasil. A gente perdeu em 2014 e em 2018, mas em 2022 a gente vai ganhar”, pronunciou a plenos pulmões. Ele não hesitou em arriscar o placar, apostando num 3 a 0 para o Brasil.

Conforme se aproximava o início do jogo, lojistas de comércios do entorno da Praça do Ferreira e demais torcedores chegavam em peso ao local. Rodrigo Guálter, 32, trabalha na produção do Ceará Natal de Luz e, empolgado, disse que estava ali “para dar aquela torcida para o Brasil”.

“É uma satisfação imensa ter esse telão para os lojistas terem a oportunidade de acompanhar o jogo do Brasil e voltar ao trabalho na maior tranquilidade e na maior alegria”, afirma.

Além de lojistas, vendedores ambulantes se aproximaram do telão, mas com o objetivo também de disponibilizarem seus produtos, como no caso de Marcelo Dias Tavares. O gaúcho de 46 anos chegou na Praça do Ferreira uma hora e meia antes do apito inicial. Com bonés da seleção brasileira à venda, ele esperava um ótimo movimento de vendas e ressaltou a importância de ocasiões como essa para a movimentação da economia local. “Se o Brasil continuar ganhando, vamos continuar vendendo até o final da Copa. Com certeza vai dar tudo certo”.

Quando o árbitro salvadorenho Ivan Barton autorizou o início da partida, a multidão de torcedores na Praça do Ferreira começou as manifestações de apoio à seleção brasileira. Entretanto, com o passar do tempo e com o ferrolho defensivo da Suíça, a tensão começou a aparecer com mais ênfase.

Um dos momentos de “alívio cômico” foi quando um bando de pombos alçou voo e torcedores começaram a aplaudir e gritar o nome de Richarlison — conhecido pelo apelido de “Pombo”. Até aquele momento, com o 0 a 0, o torcedor Félix Façanha comemorava. Afinal, ele diz ter apostado R$ 600 no empate sem gols e torcia por sua própria vitória.

No intervalo, momento da venda de pipocas e de água aumentar, ainda mais sob o forte calor registrado no Centro de Fortaleza. Para a vendedora Ana Maria, 52 anos, perder o jogo não era problema, desde que estivesse vendendo. O pipoqueiro Francisco José de Lima, 72, concorda, usando a experiência de três décadas de trabalho no local: “Enquanto estiver vendendo, está bom demais”.

No segundo tempo, a tensão continuou, sendo aliviada quando Vinícius Jr. marcou para o Brasil. Minutos depois, porém, veio a lamentação do público pela anulação do gol. Alívio para Félix Façanha, naquele momento. Mais próximo do fim do jogo, porém, suas expectativas de aposta foram frustradas pelo gol de Casemiro. Azar de um sorte, dos outros, que vibraram em alto volume.

Após a vitória, retorno à rotina. A multidão se dispersou e lojistas do entorno da praça reabriram os comércios. As expectativas de mais vitórias seguem, então, até a próxima sexta-feira, dia do confronto com Camarões.



