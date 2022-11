Mané é convocado pelo Senegal; confira lista completa

O Senegal divulgou na manhã desta sexta, 11, quais os 26 jogadores que irão defender a seleção na Copa do Mundo. Apesar de estar lesionado, Sadio Mané foi convocado para o Mundial e integra a lista do técnico Aliou Cissé.

O atacante do Bayern de Munique se machucou na goleada sobre o Werder Bremen, pelo Campeonato Alemão, e sua ida ao torneio era dúvida. Em uma disputa de bola, Mané contundiu o joelho e sofreu lesão na fíbula direita.

A seleção de Senegal, atual campeã africana, tem nomes de destaques em seu elenco, como o goleiro Édouard Mendy, o meio-campista Gana Gueye, os zagueiros Koulibaly e Abdou Diallo, e o lateral Touré.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A maior novidade entre os convocados é o atacante Nicolas Jackson, do Villarreal, de apenas 21 anos. Já a ausência do lateral Saliou Ciss chama atenção. O jogador foi um dos pilares da equipe no título do Campeonato Africano das Nações.

Os senegaleses estreiam na Copa do Mundo contra a Holanda, no dia 21 de novembro, pelo Grupo A. Depois, encara o Catar e o Equador, respectivamente. O Mundial terá sua abertura no próximo dia 20, enquanto a final está marcada para o dia 18 de dezembro.

Veja a lista divulgada pelo Senegal para a Copa do Mundo