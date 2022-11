Adversária do Brasil, Suíça divulga convocação para a Copa; confira

A estreia do time será no dia 24 de novembro contra Camarões, quatro dias depois da abertura do Mundial no Catar. Já o embate contra o Brasil será no dia 28, às 13 horas.

A Suíça divulgou, na manhã desta quarta-feira, 9, a lista dos 26 jogadores convocados que irão defender a seleção na Copa do Mundo. O elenco que formará a equipe foi informado através de um vídeo, onde cidadãos do país aparecem usando camisas com os nomes dos jogadores.

Pilares da equipe, Embolo e Akanji estão entre os escolhidos. Outros nomes de destaque, como Xhaka, Shaqiri e Ruben Vargas também figuram na competição.

Com sua quinta participação seguida na Copa do Mundo, e será novamente a adversária do Brasil na Fase de Grupos, desta vez pelo Grupo G. A chave ainda conta com Sérvia e Camarões.

A estreia do time será no dia 24 de novembro contra Camarões, quatro dias depois da abertura do Mundial no Catar. A partida está prevista para iniciar às 7 horas (de Brasília). Já o embate contra o Brasil será no dia 28, às 13 horas.

Veja os convocados da Suíça para a Copa do Mundo do Catar

Goleiros: Gregor Kobel, Philipp Köhn, Jonas Omlin e Yann Sommer

Gregor Kobel, Philipp Köhn, Jonas Omlin e Yann Sommer Defensores: Manuel Akanji, Eray Ervin Cömert, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Fabian Schär e Silvan Widmer

Manuel Akanji, Eray Ervin Cömert, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez, Fabian Schär e Silvan Widmer Meias: Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Fabian Frei, Remo Freuler, Ardon Jashari, Noah Arinzechukwu Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka e Denis Lemi Zakaria

Michel Aebischer, Christian Fassnacht, Fabian Frei, Remo Freuler, Ardon Jashari, Noah Arinzechukwu Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka e Denis Lemi Zakaria Atacantes: Breel Embolo, Haris Seferovi, Xherdan Shaqiri, Renato Steffen e Edimilson Fernandes

A dúvida na Suíça era em relação à convocação do goleiro Yan Sommer, mas o atleta está entre os convocados. O arqueiro do Borussia Monchengladbach havia sofrido uma entorse no tornozelo esquerdo, no entanto o prazo de recuperação foi favorável e poderá dar continuidade à grande fase que vive.

A principal figura que não aparece na escolha é o zagueiro Kevin Mbabu. O jogador do Fulham era titular no time ao lado de Vladimir Petkovic, no entanto perdeu espaço para a dupla formada por Widmer e Murat Yakin.

Além disso, Steven Ruber também está fora dos 26. O atleta até teve pontos regulares na seleção, mas não foi apontado pelo técnico Murat Yakin nesta edição.