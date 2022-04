Sorteio da Copa do Mundo 2022 ao vivo: onde assistir hoje, 1º

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2022 no Catar acontece hoje, 1º; confira onde assistir ao vivo, qual horário do evento e a divisão dos potes com as seleções

O sorteio da Copa do Mundo de 2022 será realizado hoje, sexta-feira, 1º de abril (01/04), em Doha, no Catar. O evento da maior competição de futebol do mundo começa a partir das 13 horas (horário de Brasília). A partir deste sorteio, serão definidos oito grupos de quatro seleções.



Os potes foram definidos por ranking e o Brasil, que recentemente atingiu o topo da lista, será um dos cabeças de chave, junto com o Catar, país-sede, e os outros seis melhores classificados. Os jogos que ainda estão indefinidos vão para o pote 4.



Das 32 seleções que disputarão o título de campeão do mundo, 29 estão confirmadas no sorteio e outras três só serão conhecidas em junho, quando as seleções que disputarão as repescagens intercontinentais e a última chave da repescagem europeia se enfrentam. A Copa do Mundo começa no dia 21 de novembro de 2022.



Sorteio Copa do Mundo 2022: dia e horário

Hoje, sexta-feira, 1 de abril, a partir das 13 horas (horário de Brasília)

Sorteio Copa do Mundo 2022: onde assistir ao vivo

O sorteio será transmitido ao vivo na TV aberta pela Rede Globo, no YouTube pelo canal CBF TV e nas mídias sociais da Fifa.

Sorteio Copa do Mundo 2022: Brasil lidera o top 10

Ranking das seleções:

Brasil Bélgica França Argentina Inglaterra Itália Espanha Portugal México Holanda

O Ranking da Fifa influencia diretamente no sorteio. Além do Catar, anfitrião da Copa do Mundo e que já integra o Grupo A, os sete primeiros colocados serão os cabeças de chave no pote 1. Como a Itália (6ª colocada) não se classificou, Portugal (8º) assumiu a vaga.

O pote dois é integrado por equipes tradicionais na Copa do Mundo, como o bicampeão Uruguai e a tetracampeã Alemanha. Com exceção da Europa, times de mesma confederação não se enfrentam nessa fase.

Sorteio Copa do Mundo 2022: potes do sorteio

Pote 1:



Qatar

Brasil

Bélgica

França

Argentina

Inglaterra

Espanha

Portugal

Pote 2:



Alemanha

Holanda

Dinamarca

Suíça

Uruguai

Croácia

México

EUA

Pote 3:



Senegal

Irã

Japão

Sérvia

Polônia

Coreia do Sul

Marrocos

Tunísia

Pote 4:



Canadá

Equador

Arábia Saudita

Gana

Camarões

País de Gales x Escócia ou Ucrânia*

Costa Rica x Nova Zelândia*

Peru x Austrália ou Emirados Árabes*

