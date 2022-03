Senegal vence Egito nos pênaltis e garante vaga na Copa do Mundo

Após perder primeiro jogo do confronto por 1 a 0, senegaleses devolvem o placar no jogo de volta e decidiram a classificação nas penalidades. Salah perde pênalti e Mané converte cobrança decisiva

Nesta terça-feira, 29, o Senegal venceu o Egito pelas Eliminatórias Africanas e conquistou a classificação para a Copa do Mundo. Os senegaleses haviam perdido o primeiro jogo por 1 a 0, mas conseguiram, com o apoio de sua torcida, devolver o placar no tempo normal do segundo confronto, com gol de Dia, e vencer na disputa de pênaltis.

O Senegal foi superior no primeiro tempo e conseguiu abrir o placar com Dia, logo aos 3 minutos. O camisa 9 aproveitou sobra dentro da área, dividiu entre os zagueiros e finalizou para o fundo do gol. Os donos da casa continuaram tendo mais volume de jogo, mas foram para o intervalo com a vantagem mínima.

No segundo tempo, o Egito saiu para o jogo e subiu suas linhas. Com isso, a equipe teve duas boas oportunidades para empatar o confronto, mas pecou na pontaria e não conseguiu alterar o marcador.

Por outro lado, aos 35 minutos, foi a vez de Senegal desperdiçar uma grande chance, quando Mané deixou Sarr na cara do gol. No entanto, o camisa 18 tirou demais do goleiro e chutou para fora.

Como os egípcios venceram o jogo de ida pelo placar de 1 a 0, o duelo foi para a prorrogação.

Nos 30 minutos adicionais, a seleção senegalesa voltou a ser melhor e construiu pelo menos duas grandes oportunidades. Porém, em ambas, a equipe parou no goleiro egípcio El Shenawy. Assim, sem alteração no placar, a partida foi para os pênaltis.

Nas penalidades, o Egito teve péssimo aproveitamento. A equipe até marcou com El Solia, mas desperdiçou com Salah e Zizo, que chutaram para fora, e com Mostafa, que parou no goleiro Mendy.

O Senegal, por outro lado, marcou com Sarr, Dieng e Mané, que cobrou o pênalti decisivo, e venceu por 3 a 1, conquistando assim a classificação para a Copa.

Gana também conquistou um vaga para a Copa no Catar, nesta terça-feira, após empatar fora de casa contra a Nigéria por 1 a 1. A primeira partida havia sido 0 a 0, portanto, o gol fora foi utilizado como critério de desempate.

