Canadá goleia Jamaica por 4 a 0 e garante vaga na Copa do Mundo após 36 anos

Sem participar do mundial desde 1986, no México, seleção canadense contou com gols marcados por Larin, Buchanan, Hoillett e Mariappa (contra) para vencer jamaicanos e assegurar classificação à Copa do Catar

O Canadá goleou a Jamaica por 4 a 0 neste domingo, 27, em Toronto, e está de volta à Copa do Mundo após 36 anos. Sem participar do mundial desde 1986, no México, a seleção canadense garantiu vaga no torneio do Catar com uma rodada de antecipação no octogonal final das eliminatórias da Concacaf.

Com o resultado, o Canadá é a primeira seleção da Concacaf a se classificar para o Mundial do Catar em 2022. Um empate contra a já eliminada Jamaica era o suficiente para a seleção canadense garantir a presença na segunda Copa do Mundo de sua história, mas a equipe venceu com gols marcados por Cyle Larin e Tajon Buchanan, aos 13 e aos 44 minutos do primeiro tempo, respectivamente. Na etapa final, Junior Hoilett aos 37, e Adrian Mariappa (contra) aos 43, fecharam o placar.

Ainda neste domingo, outras duas seleções da Concacaf podem garantir vaga no mundial: Estados Unidos e México. A seleção norte-americana precisa vencer o Panamá e torcer para a Costa Rica não vencer El Salvador. Em caso de empate, os estadunidenses avançam desde que a Costa Rica perca.

Já o México precisa vencer Honduras e torcer para a Costa Rica não vencer El Salvador. Em caso de empate, os mexicanos avançam se a Costa Rica perder e o Panamá não vencer os Estados Unidos.

Com informações da AFP

