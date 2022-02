Coreia do Sul vence Síria e é a 15ª seleção a garantir vaga na Copa do Mundo

Com duas rodadas de antecedência, os coreanos chegaram a 20 pontos na tabela do grupo A e não podem mais ser alcançados pelo terceiro colocado, Emirados Árabes

Nesta terça-feira, a Coreia do Sul venceu a Síria por 2 a 0 pelas Eliminatórias Asiáticas e garantiu a classificação para a Copa do Mundo no Catar. Ambos os gols do Coreanos saíram no segundo tempo, com Kim Jin-Su e Kwon Chang-Hoon.

Com a vitória, a Coreia do Sul chegou a 20 pontos na tabela do grupo A, ficando na vice-liderança, atrás apenas do Irã, também já classificado para o Mundial. A Síria figura na lanterna, com apenas dois pontos.

A Coreia do Sul ainda entrará em campo duas vezes até o encerramento das Eliminatórias. A equipe enfrenta o Irã no dia 24 de março, e contra os Emirados Árabes Unidos no dia 29 do mesmo mês.

Os coreanos se juntam a outras 14 seleções com vaga já garantida na Copa do Mundo. Irã, Catar, Alemanha, Dinamarca, Brasil, Argentina, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda estarão no Mundial em novembro.

