Chile empate fora com o Equador mas se complica na classificação das Eliminatórias

A vida do Chile nas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2022 segue complicada. Neste domingo, a equipe comandada pelo técnico Martin Lasarte empatou com o Equador por 0 a 0, em Quito, e chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer na competição. A partida foi válida pela sexta rodada.



Apesar do placar, as duas seleções tiveram boas oportunidades para balançarem as redes. No primeiro tempo, o Equador teve sua melhor chance com Moisés Caicedo, em cabeçada forte que exigiu grande defesa do goleiro Bravo. Já o Chile chegou com Paulo Díaz, em cabeçada para gora, e Meneses, que chutou de pé esquerdo dentro da área e parou em Ortíz.

Na segunda etapa, o Chile sentiu a altitude de Quito, que fica 2.850m acima do nível do mar. Com isso, o Equador foi quem levou mais perigo. Logo nos primeiros minutos, Bravo precisou defender chutes de longe de Moisés Caicedo. Depois, Valencia e Estrada assustaram em cabeçadas.

Nem mesmo a expulsão de Sornoza, ex-Corinthians, fez com que o Chile criasse melhores chances. O volante recebeu cartão vermelho direto aos 17 minutos do segundo tempo por pisar em Baeza.

Com apenas sete pontos conquistados após oito partidas, o Chile aparece na sétima colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, distante da zona de classificação para próxima Copa do Mundo. Já o Equador aparece na terceira posição, com 13 pontos.

As duas seleções voltam a campo na quinta-feira. Enquanto o Equador visita o Uruguai, às 19h30 (de Brasília), em Montevidéu, o Chile enfrenta a Colômbia em Barranquilla, às 20 horas

