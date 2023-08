Dia 23 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

Primeiros dois jogos das quartas contaram com vitória da Espanha contra a Holanda e triunfo das suecas sobre as japonesas

Em uma prorrogação equilibrada e com muita disposição por parte das duas seleções, a Espanha conseguiu o gol da classificação com Salma Paralluelo, depois de jogada individual.

Apesar do primeiro tempo movimentado no Westpac Stadium, os gols só foram sair depois do intervalo da partida. A zagueira Van der Gragt cometeu pênalti após toque de mão e Mariona Caldentey abriu o placar. Indo de vilã à heroína, Van der Gragt empatou a partida nos acréscimos.

Nos dois primeiros jogos das quartas de final da Copa do Mundo Feminina , a Espanha eliminou a Holanda e a Suécia superou o Japão. Com isso, as duas vencedoras se enfrentarão na semifinal.

Japão 1 x 2 Suécia

O segundo jogo das quartas foi realizado no Eden Park, na madrugada desta quinta. Após eliminar a seleção dos Estados Unidos, a Suécia mostrou novamente sua capacidade ao passar pelo Japão, última campeã da Copa que ainda estava na competição.

Apesar da pressão japonesa no primeiro tempo, a Suécia abriu o placar com Amanda Ilestedt, depois de cobrança de falta na área. A zagueira chegou ao seu quarto gol no certame.

No segundo tempo, Filippa Angeldahl ampliou em cobrança de pênalti. Minutos depois, o Japão desperdiçou penalidade máxima com Riko Ueki. As asiáticas diminuíram a diferença com Honoka Hayashi, mas não igualaram o marcador. Assim, Espanha e Suécia farão uma das semifinais desta Copa, no dia 15, às 5 horas.