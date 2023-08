Dia 20 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

No quarto dia de disputa das oitavas de final, o 20º dia da Copa do Mundo Feminina teve nesta terça-feira, 8, os jogos que definiram as duas últimas seleções classificadas às quartas.

O primeiro duelo do dia, pela madrugada, contou com vitória da Colômbia em cima da Jamaica, resultando na melhor campanha da história da seleção sul-americana. Pela manhã, a França derrotou Marrocos por 4 a 0 e também avançou.

Colômbia 1 x 0 Jamaica

No Melbourne Rectangular Stadium, a Colômbia superou a Jamaica por 1 a 0 e fez história ao superar sua melhor campanha em Copas Femininas. A seleção tinha ido às oitavas uma vez, em 2015, sem avançar. Será a primeira participação do país nas quartas da competição.

A primeira etapa da partida não contou com grandes chances de finalização. O gol das colombianas foi anotado por Catalina Usme, no início do segundo tempo. Foi o primeiro tento que a Jamaica sofreu no certame.

Após a classificação inédita, a Colômbia enfrentará nas quartas a Inglaterra, atual campeã da Eurocopa. A Jamaica se despede do campeonato com apenas um gol marcado, contra o Panamá.