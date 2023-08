Dia 19 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

Chegando na terceira data de disputa das oitavas de final, o 19º dia da Copa do Mundo Feminina trouxe dois compromissos nesta segunda-feira, 7, definindo mais duas seleções classificadas para as quartas.

No primeiro duelo, de madrugada (pelo horário de Brasília), Inglaterra e Nigéria empataram em 0 a 0 durante o tempo normal e a prorrogação, com vitória das inglesas nos pênaltis. Mais tarde, a mandante Austrália superou a Dinamarca por 2 a 0 e também seguiu no torneio.

Inglaterra 0 (4) x (2) 0 Nigéria

Em jogo realizado no Suncorp Stadium, a Inglaterra, atual campeã da Eurocopa, avançou contra a Nigéria nos pênaltis e conquistou a vaga nas quartas de final. As inglesas buscaram justificar seu favoritismo e criaram chances desde o começo, principalmente na etapa inicial do duelo.

Depois do intervalo, as nigerianas equilibraram as ações e começaram a levar perigo para as rivais. Perto do fim do tempo regulamentar, a atacante inglesa Lauren James foi expulsa após pisão na adversária. O lance contou com a intervenção do VAR.

Na prorrogação, as duas seleções reduziram a intensidade e buscaram se defender, apesar da Nigéria ainda ter buscado o gol. Nos pênaltis, as europeias venceram por 4 a 2. A Inglaterra enfrentará nas quartas a seleção vencedora no duelo entre Colômbia e Jamaica, que ocorre na madrugada desta terça-feira.