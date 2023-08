Dia 14 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

A Copa do Mundo Feminina chegou ao seu 14º dia de jogos nesta quarta-feira, 2 de agosto. A rodada definiu as seleções classificadas para as oitavas nos grupos D e E, estabelecendo mais duelos da fase seguinte.

O dia teve a eliminação brasileira na fase de grupos, após empate sem gols com a Jamaica. França, África do Sul e Suécia venceram suas partidas, em rodada que culminou também na saída da Argentina na fase de grupos.

Jamaica 0 x 0 Brasil

Precisando da vitória, o Brasil ficou com a bola e buscou pressionar a Jamaica, mas não conseguiu balançar as redes. Com o empate no Melbourne Rectangular Stadium, a seleção se despediu desta Copa do Mundo na fase de grupos, o que não acontecia desde 1995.

A Jamaica atuou de forma compacta e conseguiu evitar que as brasileiras criassem grandes chances. Perto do fim do duelo, a treinadora Pia Sundhage promoveu alterações no time, mas não surtiram efeito. As adversárias terminaram a fase de grupos sem sofrer gols.

Nas oitavas, a Jamaica irá enfrentar a seleção que terminar no primeiro lugar do grupo H, composto por Colômbia, Alemanha, Marrocos e Coreia do Sul.

Debinha disputa bola com jogadora da Jamaica em partida do Brasil pela Copa do Mundo Feminina. Crédito: William West / AFP

Panamá 3 x 6 França

Na outra partida do grupo brasileiro, a França derrotou o Panamá de virada por 6 a 3 no Allianz Stadium e garantiu a classificação na primeira posição da chave. A seleção do Panamá, por sua vez, deixa a competição na última colocação do grupo.

A atacante Kadidiatou Diani se destacou na partida, com três gols. Os outros tentos das francesas foram anotados por Lakrar, Le Garrec e Becho. Pelo lado do Panamá, Villarreal, Pinzón e Cedeño marcaram.

Com a classificação no primeiro lugar da chave, a França aguarda pela definição do segundo lugar no grupo H para saber quem enfrentará nas oitavas de final.

Panamá e França em partida da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina Crédito: Franck Fife / AFP

Argentina 0 x 2 Suécia

A Suécia derrotou a Argentina por 2 a 0 no FMG Stadium Waikato e terminou a fase de grupos no primeiro lugar do grupo G, com três vitórias. A Argentina deixa a competição com um ponto, na lanterna da chave, seguindo sem obter um único triunfo na história do torneio.

As suecas entraram em campo com time misto, pois já estavam classificadas. No segundo tempo, abriram o placar com Blomqvist. Nos últimos minutos, Rubensson ampliou em cobrança de pênalti.

Após a classificação, a Suécia enfrentará os Estados Unidos nas oitavas de final. O embate ocorrerá no próximo domingo, 6 de agosto, às 6 horas.

Suécia e Argentina se enfrentaram pela terceira rodada do grupo G na Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: Saeed Khan / AFP

África do Sul 3 x 2 Itália

A África do Sul derrotou a Itália por 3 a 2 no Westpac Stadium e fez história na Copa do Mundo. As sul-africanas conquistaram a primeira vitória do país no certame e garantiram uma inédita classificação para as oitavas. As europeias estão eliminadas com o resultado.

A Itália abriu o placar com Caruso e sofreu a virada com gol contra de Orsi e um tento da sul-africana Magaia, mas empatou novamente com Caruso. Nos acréscimos da segunda etapa, Kgatlana anotou o gol que deu a classificação para a África do Sul.

Assim, a seleção africana enfrentará a Holanda nas oitavas. O embate ocorrerá no próximo sábado, 5 de agosto, às 23 horas.