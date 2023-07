Dia 9 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

O nono dia de embates da Copa do Mundo Feminina apresentou entre seus destaques a vitória da Inglaterra sobre a Dinamarca, com um belo gol, no grupo D. Na mesma chave, a China derrotou o Haiti com uma jogadora a menos desde o primeiro tempo e obteve seus primeiros pontos.

No grupo H, a Argentina buscou o empate contra a África do Sul após sair atrás do marcador. Apesar de seguirem na última colocação do grupo, as argentinas ainda possuem chances de irem para as oitavas.

As três próximas partidas serão realizadas amanhã, 29. Às 4h30, Suécia e Itália duelam no grupo H e quem vencer garante classificação para as oitavas. O jogo será no Westpac Stadium.

Às 7 horas, o Brasil entra em campo contra a França no Suncorp Stadium, buscando outro triunfo para seguir na liderança da chave F. Às 9h30, Panamá e Jamaica fazem a outra partida do grupo das brasileiras, no HBF Park.

Argentina 2 x 2 África do Sul

Em duelo na chave G, no Forsyth Barr Stadium, a África do Sul abriu dois gols de vantagem com Linda Motlhalo e Thembi Kgatlana, mas viu a Argentina empatar na segunda etapa. Os tentos das sul-americanas no 2 a 2 foram de Sophia Braun e Romina Núñez.

Com o resultado, as seleções aguardam o desfecho do duelo entre Suécia e Itália, para que saibam do que precisarão na última rodada. A Argentina é a última colocada do grupo, pois fica na desvantagem contra a África do Sul no saldo de gols.

Argentina e África do Sul empataram em duelo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Crédito: Sanka Vidanagama / AFP

Inglaterra 1 x 0 Dinamarca

Atual campeã da Eurocopa, a Inglaterra derrotou a Dinamarca por 1 a 0 no Sydney Football Stadium e segue na liderança do grupo D, com duas vitórias. O gol foi marcado por Lauren James logo nos primeiros minutos, em belo chute de fora da área. A Dinamarca chegou a acertar a trave perto do fim, com Vangsgaard, mas não balançou as redes.

Como a China venceu seu jogo, as inglesas precisam de um empate contra as asiáticas na última rodada para que assegurem a classificação em primeiro lugar no grupo, sem depender do outro duelo.

China 1 x 0 Haiti

Apesar da expulsão da chinesa Rui Zhang ainda no primeiro tempo, a China derrotou o Haiti por 1 a 0 no Coopers Stadium, valendo pelo grupo D. O gol foi marcado por Wang Shuang, convertendo pênalti.

Todas as seleções da chave ainda possuem chances de classificação. Tudo será definido na terceira rodada, quando a Dinamarca encara o Haiti e a China enfrenta a Inglaterra.