Dia 8 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

Empate entre Estados Unidos e Holanda e vitória da Nigéria contra a mandante Austrália foram destaques. Portugal venceu Vietnã e conquistou seu primeiro triunfo na história do torneio

O oitavo dia de duelos da Copa do Mundo Feminina teve entre os destaques o empate dos Estados Unidos, uma das seleções mais favoritas ao título, com a Holanda, no grupo E. Pela mesma chave, Portugal superou Vietnã sem sustos e conquistou sua primeira vitória na competição. O resultado eliminou as asiáticas da Copa.

A Nigéria derrotou a mandante Austrália em jogo emocionante e assumiu a primeira colocação do grupo B. As duas seleções dependem somente de seus resultados na terceira rodada para que possam avançar à fase seguinte.

O próximo embate ocorrerá às 21 horas de hoje. Argentina e África do Sul irão se enfrentar buscando seus primeiros pontos nesta Copa. O jogo, válido pela chave G, será no Forsyth Barr Stadium.

Na sexta-feira, 28, Inglaterra e Dinamarca jogam no Sydney Football Stadium às 5h30, pelo grupo D. Mais tarde, às 8 horas, China e Haiti duelam pela mesma chave, no Coopers Stadium.

Estados Unidos 1 x 1 Holanda

Na reedição da final de 2019, Estados Unidos e Holanda ficaram no empate por 1 a 1. As duas seleções chegaram a quatro pontos, o que deixa a decisão das vagas no grupo E apenas para a terceira rodada. Os gols foram marcados pela holandesa Jill Roord e pela estadunidense Lindsey Horan, no Westpac Stadium.

A partida foi bem movimentada e contou com pressão das norte-americanas, que são as atuais campeãs. A seleção não saía atrás do marcador em Copas desde 2011, quando foram derrotadas pela Suécia por 2 a 1.

Portugal 2 x 0 Vietnã

Estreante em Copas, a seleção portuguesa conquistou seu primeiro triunfo na história do torneio ao superar o Vietnã por 2 a 0, com gols de Telma Encarnação e Kika Nazareth, no FMG Stadium Waikato.

Com o resultado, as europeias vão para a terceira rodada da fase de grupos precisando de uma vitória contra a seleção estadunidense. Um empate só seria o bastante para as portuguesas caso a Holanda seja derrotada por Vietnã.

Portugal derrotou o Vietnã e conquistou sua primeira vitória na história do torneio Crédito: Saeed Khan / AFP

Austrália 2 x 3 Nigéria

Em jogo movimentado, a Nigéria derrotou a mandante Austrália por 3 a 2 e assumiu a liderança da chave B. Os gols foram marcados por Egmond e Kennedy no lado das donas da casa e Kanu, Ohale e Oshoala para as nigerianas, no Suncorp Stadium.

Após começar atrás no marcador, a Nigéria virou a partida no segundo tempo e, perto do fim, viu a seleção da Oceania diminuir. Apesar da pressão ensaiada nos últimos segundos, a Austrália não chegou ao empate e agora precisa vencer o Canadá para ir às oitavas.