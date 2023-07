Dia 6 da Copa do Mundo Feminina: o que aconteceu enquanto você dormia

O sexto dia de disputas da Copa do Mundo Feminina, já dando início à segunda rodada da fase de grupos, teve como destaque a vitória de Filipinas contra a Nova Zelândia. Foi o primeiro triunfo da seleção asiática na história da Copa do Mundo Feminina. Outras duas partidas ocorreram entre a noite de ontem, 24, e a madrugada desta terça-feira, 25: Colômbia x Coreia do Sul e Suíça x Noruega.



Nenhum outro jogo será realizado hoje. Os próximos embates ocorrerão nesta quarta-feira, 26. Japão e Costa Rica se enfrentam às 2 horas (de Brasília), no Dunedin Stadium. Às 4h30, Espanha e Zâmbia duelarão no Eden Park. Os dois confrontos serão válidos pelo grupo C.



Às 9h30, Canadá e Irlanda jogam no Perth Rectangular Stadium, pelo grupo B. O último jogo do dia ocorrerá às 23 horas, com Estados Unidos e Holanda, no Wellington Regional Stadium, pela chave E.



Colômbia 2 x 0 Coreia do Sul

A seleção colombiana venceu a Coreia do Sul no que foi a última partida da primeira rodada da fase de grupos da Copa, no Sydney Football Stadium, pelo grupo H. Os gols do triunfo foram anotados por Catalina Usme e Linda Caicedo.

Colômbia levou a melhor sobre a Coreia do Sul na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023 Crédito: David Gray / AFP

Apesar da derrota, a partida contou com um recorde estabelecido por uma sul-coreana: aos 16 anos, Casey Phair tornou-se a atleta mais jovem a estrear na história do torneio.



Nova Zelândia 0 x 1 Filipinas

A seleção de Filipinas conquistou seu primeiro triunfo na história das Copas femininas, na primeira partida da segunda rodada da fase inicial, pela chave A. O gol das asiáticas foi de Sarina Bolden. O duelo no Wellington Regional Stadium foi marcado pela pressão da Nova Zelândia e pela postura defensiva eficaz de Filipinas.

Suíça 0 x 0 Noruega

A outra partida do grupo A foi o 0 a 0 entre Suíça e Noruega, no Stadium Waikatona. Com o empate, as norueguesas somam um ponto e estão em situação difícil na última posição do grupo. Apesar disso, todas as seleções na chave possuem chances de classificação. A estrela Ada Hegerberg, da Noruega, deixou o campo antes do duelo começar por lesão.