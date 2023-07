Jogos da Copa do Mundo Feminina hoje, 23: horário e onde assistir ao vivo

Veja onde assistir ao vivo aos jogos da Copa do Mundo Feminina 2023 e qual horário as seleções jogam hoje, domingo, 23 de julho (23/07)

Os jogos da Copa do Mundo Feminina 2023 seguem hoje, domingo, 23 de julho de 2023 (23/07/23).

Copa do Mundo Feminina: jogos de hoje (23/07), horário e onde assistir ao vivo

Confira a programação do dia:

Suécia x África do Sul

Horário: às 2h da manhã (de Brasília)

às 2h da manhã (de Brasília) Local: SKY Stadium, em Wellington, Nova Zelândia

SKY Stadium, em Wellington, Nova Zelândia Onde assistir: SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch), Globoplay e plataforma de streaming Fifa+

Filipinas x Suíça

Horário : às 4h30 da manhã (de Brasília)

: às 4h30 da manhã (de Brasília) Local : Forsyth Barr, em Dunedin, Nova Zelândia

: Forsyth Barr, em Dunedin, Nova Zelândia Onde assistir: Cazé TV (Youtube e Twitch) e plataforma de streaming Fifa+

França x Jamaica

Horário : às 7h da manhã (de Brasília)

: às 7h da manhã (de Brasília) Local: Allianz Stadium, em Sydney, Austrália

Allianz Stadium, em Sydney, Austrália Onde assistir: SporTV, Cazé TV (Youtube e Twitch), Globoplay e plataforma de streaming Fifa+

Tabela da Copa do Mundo Feminina 2023: jogos do Brasil

A jogada inicial da Copa do Mundo Feminina 2023 ficará para a Nova Zelândia, a co-anfitriã do Mundial, em partida contra a Noruega na quinta-feira, 20 de julho. A estreia do Brasil, com a definição da fase de grupos, chegará apenas na outra semana, segunda-feira, 24, às 8 horas (horário de Brasília).

A cerimônia de abertura do evento contará com a presença das artistas Mallrats e BENEE, representantes dos dois países que sediarão a Copa Feminina — Nova Zelândia e Austrália, respectivamente.

Confira a tabela de jogos do Brasil e os grupos que disputarão contra a seleção feminina verde-amarela.

Veja os horários das partidas do Brasil, parte do Grupo F ao lado da Jamaica, França e Panamá.

Fase de grupos

1ª Rodada (24 de julho): Brasil x Panamá - 08h (horário de Brasília) no Hindmarsh Stadium

2ª Rodada (29 de julho): Brasil x França - 07h (horário de Brasília) no Sydney Football Stadium

3ª Rodada (2 de agosto): Brasil x Jamaica - 07h (horário de Brasília) no Melbourne Rectangular

Classificação em primeiro lugar

Oitavas de final (8 de agosto): 08h (horário de Brasília)

Quartas de final (12 de agosto): 04h (horário de Brasília)

Semifinal (16 de agosto): 07h (horário de Brasília)

Partida para terceiro lugar (19 de agosto): 05h (horário de Brasília)

Final (20 de agosto): 07h (horário de Brasília)

Classificação em segundo lugar

Oitavas de final (8 de agosto): 05h (horário de Brasília)

Quartas de final (12 de agosto): 07h30min (horário de Brasília)

Semifinal (16 de agosto): 07h (horário de Brasília)

Partida para terceiro lugar (19 de agosto): 05h (horário de Brasília)

Final (20 de agosto): 07h (horário de Brasília)

Tabela da Copa do Mundo Feminina 2023: grupos

Confira a divisão das 32 seleções nos oito grupos.

Grupo A:

Filipinas



Nova Zelândia



Noruega



Suíça

Grupo B:

Austrália



Canadá



Irlanda



Nigéria

Grupo C:

Croácia



Espanha



Japão



Zâmbia

Grupo D:



China



Dinamarca



Haiti



Inglaterra

Grupo E:

Estados Unidos



Holanda



Portugal



Vietnã

Grupo F:

Brasil



França



Jamaica



Panamá

Grupo G:

África do Sul



Argentina



Itália



Suécia

Grupo H:

Alemanha



Colômbia



Coreia do Sul



Marrocos

Copa do Mundo Feminina: primeiros jogos de cada grupo

O primeiro jogo da Copa do Mundo Feminina de 2023 começa com a disputa entre a Nova Zelândia e a Noruega no Grupo A. Confira os primeiros embates de cada grupo.

Grupo A: 20 de julho, quinta-feira, às 4h (horário de Brasília)

Nova Zelândia X Noruega

Grupo B: 20 de julho, quinta-feira, às 7h (horário de Brasília)

Austrália X Irlanda

Grupo C: 21 de julho, sexta-feira, às 4:30 (horário de Brasília)

Croácia X Espanha

Grupo D: 22 de julho, sábado, às 6:30h (horário de Brasília)

Inglaterra e Haiti

Grupo E: 21 de julho, sexta-feira, às 22h (horário de Brasília)

Estados Unidos X Vietnã

Grupo F: 23 de julho, domingo, às 7h (horário de Brasília)

França X Jamaica

Grupo G: 23 de julho, domingo, às 2h (horário de Brasília)

Suécia X África do Sul

Grupo H: 24 de julho, segunda-feira, às 5:30h (horário de Brasília)

Alemanha X Marrocos



Ponto facultativo em jogos da seleção feminina prevê compensação de horas; VEJA regras