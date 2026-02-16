Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos de volta da semifinal do Campeonato Cearense serão no PV

Jogos de volta da semifinal do Campeonato Cearense serão no PV

Fortaleza x Ferroviário, no sábado, 21, e Ceará x Floresta, no domingo, 22, serão no Estádio Presidente Vargas. Castelão deve voltar a ser utilizado nas finais
Autor Afonso Ribeiro
Autor
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Palco dos jogos de ida da semifinal do Campeonato Cearense, o Estádio Presidente Vargas também sediará os confrontos de volta, no próximo fim de semana, entre Fortaleza x Ferroviário e Ceará x Floresta. A Federação Cearense de Futebol (FCF) comunicou a definição nesta segunda-feira, 16.

Os locais das partidas estavam indefinidos quando a tabela das semis foi divulgada. Visitantes no primeiro confronto, Leão e Vovô agora serão mandantes e escolheram o PV.

Portanto, a Arena Castelão, que foi utilizada apenas no Clássico-Rei, deverá voltar a receber jogos do Estadual na final, nos dias 1º e 8 de março.

O Tricolor enfrenta o Ferroviário no próximo sábado, 21, às 17 horas. Na ida, o time do Pici venceu o Tubarão da Barra por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para avançar à grande decisão.

Já o Alvinegro recebe o Floresta no domingo, 22, às 18 horas. O primeiro duelo acabou com vitória da equipe de Porangabuçu por 3 a 0, o que permite um revés por até dois gols de diferença para o Lobo para se classificar para a final.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar