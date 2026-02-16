Jogos de volta da semifinal do Campeonato Cearense serão no PV

Fortaleza x Ferroviário, no sábado, 21, e Ceará x Floresta, no domingo, 22, serão no Estádio Presidente Vargas. Castelão deve voltar a ser utilizado nas finais

Palco dos jogos de ida da semifinal do Campeonato Cearense , o Estádio Presidente Vargas também sediará os confrontos de volta, no próximo fim de semana, entre Fortaleza x Ferroviário e Ceará x Floresta. A Federação Cearense de Futebol (FCF) comunicou a definição nesta segunda-feira, 16.

Os locais das partidas estavam indefinidos quando a tabela das semis foi divulgada. Visitantes no primeiro confronto, Leão e Vovô agora serão mandantes e escolheram o PV.

Portanto, a Arena Castelão, que foi utilizada apenas no Clássico-Rei, deverá voltar a receber jogos do Estadual na final, nos dias 1º e 8 de março.

O Tricolor enfrenta o Ferroviário no próximo sábado, 21, às 17 horas. Na ida, o time do Pici venceu o Tubarão da Barra por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para avançar à grande decisão.

Já o Alvinegro recebe o Floresta no domingo, 22, às 18 horas. O primeiro duelo acabou com vitória da equipe de Porangabuçu por 3 a 0, o que permite um revés por até dois gols de diferença para o Lobo para se classificar para a final.