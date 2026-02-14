Transmissão de Ferroviário x Fortaleza: assistir ao vivo - online e grátis

QUIXADÁ-CE, BRASIL, 11-01-2026: Pochettino Fortaleza empata de 0 a 0 com o Ferroviário pelo Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), hoje, 14, às 16h30min, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense de 2026. Confira os jogos de hoje clicando AQUI

Ferroviário x Fortaleza: onde assistir ao vivo O jogo terá transmissão pela Globo e pela TV Ceará, na TV aberta, e pelo canal Goat, no Youtube. Há ainda transmissões alternativas com lances e resumos ao vivo em canais de TV aberta ou em redes sociais, mas é importante estar atento à legalidade e à qualidade dessas opções.

Ferroviário x Fortaleza: situação dos times e escalações Ferroviário

O time de Barra do Ceará ficou na segunda posição da chave A, com oito pontos, já que obteve duas vitórias e duas igualdades. Na segunda etapa, o Tubarão somou uma vitória, um empate e uma derrota. Escalação do Ferroviário: 4-3-3: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; João Neto, Brayan e Luan; Yair Mena, Kiuan e Jefinho. Téc: Nuno Pereira.



O Tricolor do Pici terminou a primeira fase da competição na liderança do Grupo A, com dez pontos conquistados, após três triunfos e um empate — justamente no Clássico das Cores. Na etapa seguinte do certame, o Leão fez cinco pontos, com dois empates e um triunfo. Escalação do Fortaleza: 3-5-2: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Luiz Fernando e Bareiro. Téc: Thiago Carpini.