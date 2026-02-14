Escalação: como Ferroviário e Fortaleza vão a campo pela semifinal do Cearense 2026

Equipes se enfrentam a partir das 16h30min, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo jogo de ida da semifinal do Estadual. Confira escalação de cada time

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 14 de fevereiro (14/2), em jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 16h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Ferroviário