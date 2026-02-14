Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Ferroviário e Fortaleza vão a campo pela semifinal do Cearense 2026

Equipes se enfrentam a partir das 16h30min, no estádio Presidente Vargas (PV), pelo jogo de ida da semifinal do Estadual. Confira escalação de cada time
Tipo Notícia

Ferroviário e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 14 de fevereiro (14/2), em jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 16h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Ferroviário

4-3-3: Silvado; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; João Neto, Brayan e Luan; Yair Mena, Kiuan e Jefinho. Téc: Nuno Pereira

Fortaleza

3-5-2: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucas Crispim; Luiz Fernando e Bareiro. Téc: Thiago Carpini

