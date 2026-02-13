Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: veja escalação provável, análise e onde assistir

Ferroviário e Fortaleza fizeram Clássico das Cores na segunda rodada do Estadual / Crédito: Samuel Setubal

O Tricolor do Pici terminou a primeira fase da competição na liderança do Grupo A, com dez pontos conquistados, após três triunfos e um empate — justamente no Clássico das Cores. O time de Barra do Ceará ficou na segunda posição da chave, com oito pontos, já que obteve duas vitórias e duas igualdades.

Na etapa seguinte do certame, o Leão fez cinco pontos, com dois empates e um triunfo, enquanto o Tubarão somou uma vitória, um empate e uma derrota. Por isso, o escrete coral será o mandante no embate de ida e, por ter melhor campanha, o Fortaleza será o dono da casa no segundo confronto, no próximo sábado, 21, às 17 horas. Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: como chega o Tubarão Para os primeiros 90 minutos da semifinal, o Ferroviário tem apenas uma dúvida: o volante Luan, que foi desfalque na partida passada, diante do Iguatu, devido a um desconforto muscular no adutor esquerdo. Se ainda não tiver condições de atuar deverá ser substituído novamente por Brayan. Os atacantes Kiuan e Yair Mena dividem a artilharia coral no Estadual, com dois gols cada. Mas o principal destaque do time do português Nuno Pereira na competição tem sido o volante Lucas Black, de 25 anos, responsável por ditar o ritmo da equipe e também com bom porte físico para marcação.

Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: como chega o Leão Do lado do Fortaleza também só há uma dúvida: a presença do zagueiro Emanuel Brítez. O capitão tricolor já estava sentindo dores no tornozelo, tomando medicação para conseguir jogar, e voltou a acusar o problema no Clássico-Rei. Caso o camisa 2 não seja liberado pelo departamento médico, Luan Freitas deverá assumir o posto na defesa para formar o trio com Lucas Gazal e Cardona. Apesar de ter recebido reforços para o setor ofensivo nesta semana, com as chegadas de Rodriguinho, Luiz Fernando e GB, por exemplo, Thiago Carpini deverá ter cautela para utilizá-los, já que foram poucos dias de treinos. Vitinho, que estreou contra o Ceará, teve mais uma semana inteira de trabalhos, mas ainda não está na condição física ideal para atuar os 90 minutos. Diante disso, a tendência é que o Leão siga com uma trinca de volantes, formada por Lucas Sasha, Rodrigo e Pierre, e dê vez aos atacantes recém-chegados no decorrer do Clássico das Cores.

Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: retrospecto O Clássico das Cores valendo vaga na final do Estadual também aconteceu em 2017, 2022, 2023 e 2025. O Tubarão levou a melhor na primeira, enquanto o Leão avançou nas outras três. No ano passado, o confronto foi acirrado até o fim: empate sem gols na ida e vitória tricolor por 1 a 0 na volta, com gol do argentino Lucero já nos acréscimos. Será um reencontro também das equipes na atual edição do Cearense. No duelo da segunda rodada da primeira fase, que marcou a estreia do Fortaleza em 2026, empate por 0 a 0, mesmo com os comandados de Nuno Pereira atuando em desvantagem numérica por todo o segundo tempo — Bruno Miranda foi expulso. Ferroviário x Fortaleza pelo Cearense 2026: análise de Victor Barros "Na semifinal do Cearense, o Fortaleza terá pela frente uma verdadeira pedra no sapato. O rival coral, Ferroviário, vem se mostrando bastante competitivo e perigoso em jogos frente ao Tricolor. Na temporada passada, não fosse Lucero, aos 47 minutos, a situação teria sido ainda mais complicada. Já nesta temporada, um 0 a 0 com chances claras para ambos os lados. Ao Leão, aproveitar os (bons) reforços que chegaram e estruturar uma equipe. Ao Ferrão, seguir na mesma pegada dos últimos Clássico das Cores", analisou o jornalista do Esportes O POVO.