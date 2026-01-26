Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Fortaleza x Floresta vão a campo pelo Campeonato Cearense

Escalação: como Fortaleza x Floresta vão a campo pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam a partir das 20h30min, no estádio Presidente Vargas, pela 1ª rodada da segunda fase do Estadual. Confira escalação de cada time
Fortaleza e Floresta se enfrentam hoje, segunda-feira, 26 de janeiro (26/1), em jogo válido pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

3-5-2: Brenno; Brítez, Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Rodrigo, Sasha, Pochettino e Lucas Crispim; Moisés e Bareiro. Téc: Thiago Carpini

Floresta

4-3-3: Jeferson Souza; Eliandro, Eduardo, João Victor e Marco Antônio; Diego Matos, Danrley e Guilherme Borges; Bismark, Matheusinho e Celeri. Téc: Leston Junior

