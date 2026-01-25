Escalação: como Ferroviário x Ceará vão a campo pelo Campeonato Cearense

Escalação: como Ferroviário x Ceará vão a campo pelo Campeonato CearenseEquipes se enfrentam a partir das 17 horas, no estádio Presidente Vargas, pela 1ª rodada da segunda fase do Estadual. Confira escalação de cada time
Ferroviário e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 25 de janeiro (25/1), em jogo válido pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Ferroviário
4-3-3: Sivaldo; Ramires, Léo Paraíso, Iago e Pedrinho; João Neto, Luan e Thalisson; Yair Mena, Kiuan e Jefinho. Téc: Nuno Pereira
Ceará
4-4-2: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Lucas Lima, Zanocelo, Vina e Matheus Araújo; Pedro Henrique e Lucca. Téc: Mozart