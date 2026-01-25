Escalação: como Ferroviário x Ceará vão a campo pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam a partir das 17 horas, no estádio Presidente Vargas, pela 1ª rodada da segunda fase do Estadual. Confira escalação de cada time

Ferroviário e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 25 de janeiro (25/1), em jogo válido pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 18 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Ferroviário