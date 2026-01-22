Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Horizonte x Fortaleza vão a campo pelo Campeonato Cearense

Escalação: como Horizonte x Fortaleza vão a campo pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam a partir das 20h30min, no estádio Domingão, pela 5ª rodada do Estadual. Confira escalação de cada time
Atualizado às Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Horizonte e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 22 de janeiro (22/1), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Horizonte

4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Betim, Rafael Augusto e Caio Pedro; Ramos, Guilherme e Lauro Max; Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero. Téc: Juliano Maia

Fortaleza

3-5-2: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Kuscevic; Kauan, Ronald, Rodrigo, Lucas Emanoel e Lucca Prior; Kayke e Tomás Roco. Téc: Thiago Carpini

+ Confira notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar