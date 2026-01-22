Escalação: como Horizonte x Fortaleza vão a campo pelo Campeonato Cearense

Escalação: como Horizonte x Fortaleza vão a campo pelo Campeonato CearenseEquipes se enfrentam a partir das 20h30min, no estádio Domingão, pela 5ª rodada do Estadual. Confira escalação de cada time
Horizonte e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 22 de janeiro (22/1), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2026. A partida será disputada no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Horizonte
4-3-3: Frank; Daelson, Tiago Betim, Rafael Augusto e Caio Pedro; Ramos, Guilherme e Lauro Max; Betinho, Willian Anicete e Alex Cícero. Téc: Juliano Maia
Fortaleza
3-5-2: Brenno; Luan Freitas, Lucas Gazal e Kuscevic; Kauan, Ronald, Rodrigo, Lucas Emanoel e Lucca Prior; Kayke e Tomás Roco. Téc: Thiago Carpini