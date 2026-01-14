Iguatu e Tirol empatam sem gols no Morenão pelo Campeonato Cearense

O ponto somado foi o suficiente para que o Azulão se mantivesse na zona de classificação

O Iguatu segue sem perder no Campeonato Cearense. Na noite desta quarta-feira, 14, em uma partida burocrática, o Azulão ficou no empate em 0 a 0 com o Tirol, em partida realizada no estádio Morenão, pela terceira rodada do certame estadual.

Apesar do resultado não tão positivo como a equipe gostaria, o ponto somado foi o suficiente para que a equipe se mantivesse na zona de classificação, enquanto a Coruja da capital pontuou pela primeira vez após três jogos.