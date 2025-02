Martínez e Rafael Ramos desfalcam Fortaleza e Ceará no Clássico-Rei

Fortaleza e Ceará disputam o primeiro Clássico-Rei do ano neste sábado, 6, às 16h30, na Arena Castelão. Ambas as equipes tiveram poucos desfalques para o duelo de hoje, tendo apenas três jogadores lesionados para o confronto de hoje.

Pelo lado Alvinegro, estão indisponíveis o lateral Raí Ramos, que sofreu uma lesão no tornozelo no primeiro jogo da temporada e passa por tratamento na fisioterapia do clube, e o atacante Bruno Tubarão, que ainda não estreou na temporada e está em fase de transição no departamento médico.