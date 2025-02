Primeiro Clássico-Rei de 2025 terá efetivo de 467 policiais militares; saiba mais

A Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) definiu o efetivo de agentes que estarão presentes no Clássico-Rei deste sábado , 8. Ao todo, 467 membros da corporação estarão de serviço na Arena Castelão e arredores. Serão 200 agentes na área interna e 207 na área externa para o duelo entre Fortaleza e Ceará, a partir das 16h30min, pelo Campeonato Cearense.

"Nos preocupamos com o que aconteceu em Horizonte e aqui no Presidente Vargas e isso teve reflexo no contexto de hoje. Estamos trabalhando para que isso não ocorra no jogo de sábado", disse o agente durante o evento.

A Secretaria garante que as “forças de segurança estarão preparadas para, em caso de qualquer confronto entre torcedores rivais, realizar a condução dos envolvidos para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde serão realizados os procedimentos cabíveis”.

Harley Filho, coordenador da Copol/SSPDS, afirmou que o Plano Operacional montado para o confronto deste sábado está “preparado para aplicar a lei”.