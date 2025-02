AMC divulga planejamento para o trânsito do Clássico Rei

O efetivo de 40 homens começará a organizar a circulação e a travessia de torcedores a partir de 13h30. O controle de tráfego será direcionado para as principais vias de acesso do estádio: Avenidas do Contorno, Alberto Craveiro e Paulino Rocha, além da rotatória.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) divulgou informações sobre as operações de trânsito que serão executadas no Clássico Rei , que será realizado neste sábado, 8, às 16h30min na Arena Castelão.

Cones de trânsito serão distribuídos nos trechos de maior movimento, com intuito de “induzir a redução de velocidade e reforçar a segurança nos deslocamentos a pé”.

O canteiro central da Avenida Paulino Rocha, próximo ao portão de saída do estacionamento da Arena, será aberto. A medida busca “facilitar a circulação dos veículos que seguem em direção à BR-116 e para outros bairros da cidade”.

"Enquanto disponibilizamos nas ruas o nosso efetivo, também contamos com a colaboração dos torcedores para garantir a fluidez de veículos e, principalmente, a segurança do tráfego. É essencial que todos respeitem as regras de circulação e sigam a orientação dos agentes, que estarão à disposição da população para auxiliar e garantir uma circulação ordenada e segura", afirma Roberto Félix, chefe do Núcleo de Operações da AMC.