Com vantagem tricolor, Ceará e Fortaleza decidem título do Cearense Sub-20 no PV

Na decisão, o Leão do Pici começará em vantagem após vencer o jogo de ida por 1 a 0 , com gol de Kauê Canela, e precisa apenas do empate para sair campeão. Por usa vez, o Vovô terá de ganhar por dois ou mais gols de diferença para levar a taça. Em caso de triunfo alvinegro por um tento, a decisão será nos pênaltis.

Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar pelo jogo de volta da grande final do Campeonato Cearense Sub-20, na noite desta segunda-feira, 30, a partir das 20h45min, no Estádio Presidente Vargas. O duelo terá transmissão da FCF TV, pelo YouTube, e da TVC.

Dessa vez, o Clássico-Rei terá presença de público nas arquibancadas, diferentemente do confronto de ida, no último sábado, 21, que foi com portões fechados por questões de segurança, devido à proximidade do horário com o jogo Fortaleza x Bahia, que aconteceu no Castelão.

Foram disponibilizados mil ingressos para cada torcida, que podem ser obtidos mediante a doação de 1kg de alimento nas bilheterias do PV. Os alvinegros ficarão no setor azul, enquanto os tricolores estarão no setor amarelo. O setor social, por sua vez, será destinado aos convidados e funcionários dos clubes.

Na partida de ida, o confronto contou com poucas chances claras de gol. A ausência da torcida foi um dos fatores para o jogo demorar a esquentar, tanto que o tento veio apenas na reta final, aos 34 minutos, quando Kauê Canela, destaque do Fortaleza no ano, foi lançado por Lucca Prior e sofreu o pênalti, que o próprio centroavante cobrou e converteu.