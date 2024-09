Com gol de pênalti, Fortaleza vence Ceará e garante vantagem na final do Estadual Sub-20

Fortaleza vence o Ceará no primeiro jogo da final do Estadual Sub-20 de 2024 Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Em jogo morno e sem muitas chances claras de gol, o Fortaleza venceu o Ceará por 1 a 0 com gol de pênalti, no estádio Presidente Vargas, neste sábado, 21, e largou na frente na decisão do Campeonato Cearense Sub-20. Sem a presença da torcida na arquibancada devido ao choque de horário no planejamento de segurança para o jogo entre Fortaleza e Bahia no Castelão, o Clássico-Rei no PV não teve tantas boas oportunidades para ambos os lados no primeiro tempo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em um ritmo desacelerado, o Alvinegro de Porangabuçu construía as suas jogadas de maneira mais cadenciada, utilizando também o goleio Léo Agliardi para a troca de passes.

Na volta para a etapa complementar, foi a vez do Ceará assustar o Fortaleza nos primeiros minutos. Em ataque rápido, Caio Rafael arriscou de fora da área para D'Angelo espalmar e fazer uma grande defesa no rebote chutado por Kaique. A partir daí, o roteiro voltou a se repetir: pouquíssimas chances para ambos os lados. Até os 34 minutos do segundo tempo, quando Lucca Prior lançou Kauê Canela que sozinho e sofreu o pênalti cometido por Agliardi. O camisa 9 foi cobrou e converteu a cobrança para abrir o placar e dar a vantagem para o Fortaleza no segundo confronto.

Com a vitória, o Fortaleza joga o segundo Clássico-Rei da final do Estadual Sub-20 com a vantagem do empate para assegurar o título. Em caso de vitória por um gol de diferença do Ceará, o jogo irá para os pênaltis.