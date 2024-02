Romarinho celebra gol e vantagem construída para o Floresta nas quartas do Cearense

Atacante foi autor do único tento marcado na vitória do Lobo da Vila diante do Maracanã

O Floresta saiu com a vantagem no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Cearense ao vencer o Maracanã no último domingo, 25, por 1 a 0, no estádio Presidente Vargas. Autor do gol marcado pelo Lobo da Vila, o atacante Romarinho celebrou o tento feito, que o colocou na artilharia do certame ao lado de Erick Pulga, e salientou o valor do triunfo para a equipe.

"Foi muito importante esse gol para mim. Consegui encostar na artilharia do campeonato, mas o mais importante foi ter dado a vitória para o Floresta. Tem sido um início de temporada muito bom. Ainda mais que sou atacante, tenho que estar sempre fazendo gol. É seguir fazendo meu trabalho para quem sabe tentar buscar essa artilharia do campeonato", pontuou.

O jogador também falou da dificuldade da partida para o Verdão da Vila por ter sido o primeiro embate decisivo e projetou as expectativas para o jogo de volta.