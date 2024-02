Por vaga na segunda fase, Iguatu recebe Juventude no Morenão pela Copa do Brasil

Representante cearense na primeira fase da Copa do Brasil junto ao Fortaleza e ao Ferroviário, o Iguatu dá o pontapé inicial no certame nacional na noite desta terça-feira, 27, às 20 horas, quando recebe o Juventude-RS no estádio Morenão, em Iguatu, no Ceará. O embate único decidirá qual equipe avança para a próxima fase da competição.

Por regulamento, somente a vitória classificará o time cearense. Por este motivo, o Azulão deve ir com força total ao gramado. Em campo, o técnico Washington Luiz deve utilizar o mesmo time titular que se classificou para as quartas de final do Campeonato Cearense, onde recentemente foi superado pelo Ferroviário, mas o cenário para o embate pela Copa do Brasil é de otimismo.

Além de poder contar com todo o time titular que tem moldado desde o início da temporada, o treinador também terá como ponto favorável o fator casa. Além da expectativa de Morenão cheio, a torcida promete fazer uma bela festa em busca da classificação, já que o avanço também é importante financeiramente ao Azulão.