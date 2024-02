"Agora é pensar nessa semifinal", afirma Copertino após empate contra Maracanã

O jogo de ida pelo mata-mata no Estadual acontece nesse sábado, 24, às 16h40min contra o Iguatu

Apesar dos elogios, Copertino afirmou que sua equipe cometeu erros durante as partidas, principalmente nas tomadas de decisões, mas ressaltou o pouco tempo de chegada. “Só estou aqui há 17 dias e a equipe está se reconstruindo na competição”, lembrou.

O comandante coral elogiou o “espírito” e a competitividade” dos jogadores no empate por 0 a 0. “Eles realmente lutaram, foram ao limite”, pontuou o treinador.

O técnico Maurício Copertino avaliou positivamente o empate do Ferroviário contra o Maracanã pela quinta e última rodada da Primeira Fase do Campeonato Cearense 2024 , no último sábado, 17, no Estádio Presidente Vargas.

“Agora é pensar nessa semifinal contra o Iguatu”, afirmou Copertino se referindo ao confronto de ida pela quartas de final do Estadual contra o Azulão, que já ocorre neste sábado, 24, às 16h40min.

Divisão no foco

Focado nas quartas de final do Estadual, o Tubarão da Barra vai precisar dividir a atenção com outra competição, a Copa do Brasil, onde enfrentará o Maranhão, na quarta-feira, 28.

Com as duas competições ocorrendo simultaneamente, Copertino afirmou que já pediu reforços para a diretoria do clube. “A gente precisa trazer mais jogadores para fortalecer, porque agora são duas competições simultâneas, é onde afunila todos os jogos decisivos”, enfatizou.