Escalação: como Fortaleza e Ceará vão a campo pelo Campeonato Cearense 2024

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Leão e Vovô se enfrentam neste sábado, 17, às 16h40min, na Arena Castelão, pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense de 2024. Veja quem vai a campo com escalações confirmadas

No primeiro Clássico-Rei de 2024, Fortaleza e Ceará se enfrentam neste sábado, 17, às 16h40min, na Arena Castelão, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. Confira abaixo as escalações confirmadas de cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Gonzalo Escobar; Zé Welison, Pochettino e Kervin Andrade; Yago Pikachu, Moisés e Lucero. Téc: Vojvoda.