Ceará confirma cinco desfalques para o primeiro Clássico-Rei de 2024

O Ceará está escalado para disputar o primeiro Clássico-Rei do ano, que ocorre na Arena Castelão, logo mais às 16h40min. Para a partida, o Vovô não contará com cinco jogadores que figuram no departamento médico da equipe, os meio-campistas Bruninho, Lucas Mugni e Lourenço, o zagueiro Ramon Menezes e o atacante Daniel Mazerochi.

Tratado como titular da equipe, o volante Lourenço se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Os meio campistas Mugni e Bruninho são desfalques por um tratamento de estiramento muscular na coxa direita e uma lesão muscular na panturrilha esquerda, respectivamente.

Além dos jogadores de meio, o Ceará não conta com o zagueiro Ramon Menezes, que sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita e o jovem atacante Daniel Mazerochi, que segue tratando de uma Pubalgia.