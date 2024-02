Primeiro Clássico-Rei de 2024 reúne 5 jogadores que já defenderam Fortaleza e Ceará; veja

Desses, o pioneiro em atuar pelos dois clubes foi Thiago Galhardo. O atacante defendeu o Vovô em 2019 e, três anos depois, assinou com o Leão do Pici, clube que defende desde 2022. Em seguida, João Ricardo e Bruno Pacheco trocaram, de forma direta, o Ceará pelo Fortaleza no início da temporada passada.

Na janela de julho de 2023, o Tricolor do Pici ainda acertou com Marinho, outro ex-Ceará. Neste caso, o ponta atuou pelo clube alvinegro em 2015, sendo, inclusive, campeão invicto da Copa do Nordeste. Por último, Fernando Miguel fez o caminho contrário dos já citados e trocou o Leão pelo Vovô no fim do ano passado.