Fortaleza e Ceará duelam no Castelão em Clássico-Rei pela última rodada do Estadual

Richardson e Tinga se cumprimentam no Clássico-Rei Ceará x Fortaleza, no PV, pelo Campeonato Cearense 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

No primeiro Clássico-Rei de 2024, Fortaleza e Ceará se enfrentam neste sábado, 17, às 16h40min, na Arena Castelão, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. Neste início de temporada, tanto tricolores quanto alvinegros disputaram sete partidas — quatro pela fase de grupos do Estadual e três pela Copa do Nordeste. O Leão soma cinco vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Vovô obteve quatro triunfos e três igualdades. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A partida é decisiva para o Tricolor do Pici. Se vencer, assegura vaga direta na semifinal do Cearense. Caso perca e o Maracanã vença o Ferroviário, o Fortaleza precisará disputar as quartas de final, acrescentando duas datas no apertado calendário do time de Juan Pablo Vojvoda.

Play

Pelo lado alvinegro, Vagner Mancini disputará pela primeira vez como treinador o principal dérbi do Estado. Por outros clubes, o técnico tem enfrentado o Fortaleza com frequência desde 2019: foram sete duelos, com uma vitória, três empates e três derrotas. Para enfrentar o Alvinegro, o Fortaleza tem duas dúvidas: Bruno Pacheco e Calebe, no departamento médico, podem ficar de fora do confronto. Caso isso aconteça, os atletas deverão ser substituídos por Gonzalo Escobar e Kervin Andrade.

O Ceará tem a maioria dos atletas à disposição, mas não deverá contar com Ramon Menezes, Lourenço, Lucas Mugni e Bruninho. A dúvida está na formação do meio-campo, com a possibilidade de Jean Irmer ser acionado como titular, compondo o setor ao lado de Lourenço e Recalde, para dar maior combatividade. Para o confronto, a Arena Castelão receberá mais de 40 mil torcedores. O mando de campo é do Fortaleza, portanto, a torcida do Leão ocupará 60% do estádio. A renda da partida será dividida entre os clubes. Fortaleza x Ceará Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco (Gonzalo Escobar); Zé Welison, Pochettino e Calebe (Kervin Andrade); Yago Pikachu, Moisés e Lucero. Téc: Vojvoda