Ex-companheiros, João Ricardo e Fernando Miguel voltam a ser rivais em Clássico-Rei

Arqueiros voltarão a se encontrar no primeiro clássico da temporada. A bola rola às 16h40min (de Brasília), neste sábado, 17, na Arena Castelão

O confronto, além de carregar extrema rivalidade e peso histórico, será palco de um reencontro entre ex-concorrentes de posição. Isso porque João Ricardo, goleiro do Leão, e Fernando Miguel, agora do Vovô, travarão um duelo particular no Gigante da Boa Vista.

Após duas temporadas vestindo a camisa tricolor, Fernando decidiu trocar o Pici por Porangabuçu e foi um dos primeiros reforços anunciados pelo Ceará para a temporada de 2024. O caminho, inclusive, foi feito de forma contrária por João no início de 2023, quando ele trocou o Alvinegro pelo Tricolor.

Com coincidências nas carreiras, os arqueiros voltarão a se encontrar no primeiro clássico da temporada. Companheiros de equipe por um ano, eles dividiram vestiário e se tornaram exemplo de disputa sadia no Pici.

Em 2023, Fernando disputou 27 jogos pelo Fortaleza, sendo a maioria no primeiro semestre - quando o concorrente ainda estava se adaptando ao clube leonino. Com o passar dos meses, João Ricardo assumiu a titularidade absoluta e terminou o ano com 50 jogos realizados.

Com grande destaque, o camisa 1 acabou deixando o então número 16 sem espaço - o que contribuiu para a mudança de ares. Agora no Ceará, o goleiro de 39 anos mostrou entusiasmo ao projetar o primeiro Clássico-Rei com a camisa alvinegra.

"Vou viver mais uma vez esse grande clássico do futebol brasileiro. Estou muito motivado e contente por estar defendendo essa camisa, esse clube. Espero que seja um grande jogo como sempre foi.Quero viver isso com a camisa do Ceará", disse em entrevista coletiva nesta sexta, 16, em Porangabuçu.

Nesta temporada, João Ricardo disputou 6 das 7 partidas do Leão - Santos, goleiro contratado para este ano, atuou uma vez. Já Fernando Miguel foi titular em 5 dos 6 jogos do Vovô - Richard, reserva imediato, atuou em duas oportunidades.