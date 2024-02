Finalização da 4ª rodada do Estadual terá quatro times em campo com objetivos distintos

O duelo, marcado para esta sexta, terá início às 20 horas (de Brasília) e reunirá duas equipes com objetivos distintos nessa reta final de primeira fase. Terceiro colocado do Grupo A com seis pontos, o Verdão da Vila Manoel Sátiro busca vencer para garantir sua vaga na fase mata-mata do certame.

Após três jogos movimentados durante a semana, a quarta rodada do Campeonato Cearense 2024 será complementada nesta sexta-feira, 9, e neste sábado, 10. Primeiro, Floresta e Barbalha se enfrentam no Estádio Presidente Vargas.

Já a Raposa do Cariri almeja conquistar seus primeiros pontos na competição estadual. Lanterna do Grupo B, o time barbalhense foi derrotado nos três embates que disputou até aqui: Caucaia, Fortaleza e Maracanã - sendo os dois últimos em casa.

No sábado, 10, é a vez de Horizonte e Atlético-CE medirem suas forças no Estádio Domingão, às 16 horas. Tanto o Galo como a Águia da Precabura chegarão com o foco exclusivo no triunfo. Isso porque ambas as equipes seguem sem pontuar no Cearense 2024.

A equipe mandante do confronto foi derrotada por Fortaleza, Maracanã e Floresta nas primeiras rodadas. Já os visitantes acumulam derrotas para Iguatu, Ferroviário e Ceará.