Douglas Dias lamenta gol no fim, mas valoriza empate: "Vamos agradecer por esse ponto"

O goleiro do Ferroviário destacou a qualidade do Fortaleza e projetou que o ponto conquistado será importante para o decorrer do Cearense

O goleiro Douglas Dias, do Ferroviário, lamentou o gol sofrido pela equipe aos 45 minutos do segundo tempo, que culminou no empate do Fortaleza no Clássico das Cores pelo Estadual. O arqueiro, porém, destacou a qualidade do rival e valorizou o ponto conquistado.

"A gente buscava a vitória, mas infelizmente tomamos um gol. Sabíamos que seria um jogo difícil, contra um elenco entrosado, mas foi um bom resultado para a gente. Vamos agradecer por esse ponto e trabalhar para que não aconteça mais isso (gol no fim)", disse na saída do campo.

