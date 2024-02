Escalação: como Ceará e Atlético-CE vão a campo pelo Campeonato Cearense 2024

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Vovô e Águia da Precabura se enfrentam nesta quinta-feira, 1°, às 20h30min, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Cearense de 2024. Veja quem vai a campo com escalações confirmadas

O Ceará entra em campo nesta quinta-feira, 1°, às 20h30min, contra o Atlético-CE, pela 3ª rodada do Campeonato Cearense. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas. Confira abaixo as escalações confirmadas de cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Ceará

4-4-2: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Lourenço, Mugni, Recalde e Facundo Castro; Erick Pulga e Aylon. Téc: Vagner Mancini