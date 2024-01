Ferroviário x Caucaia: Tubarão da Barra tem vantagem em retrospecto contra a Raposa Metropolitana

Ferroviário e Atlético-Ce se enfrentaram neste domingo, 28, no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense. Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Quanto aos sete jogos disputados entre as equipes no Campeonato Cearense, o retrospecto é de três vitórias do time coral e quatro empates, sem nenhum triunfo do clube metropolitano. Em relação aos gols marcados, o Tubarão da Barra balançou as redes em 23 oportunidades, enquanto o Caucaia anotou 11 tentos. No último confronto entre os clubes, pela fase de grupos da Copa Fares Lopes 2023, a partida terminou com empate sem gols. Para o jogo desta noite, o mandante da partida, Caucaia, almeja a vitória a fim de escapar da zona de rebaixamento. O Ferroviário, por sua vez, deseja a vitória para ainda poder sonhar com uma disputa de título e se afastar da má fase deste início de temporada.

