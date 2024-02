Ferroviário vence Caucaia e alcança segunda vitória no Campeonato Cearense

O Ferroviário conquistou nesta quarta-feira, 31, a sua segunda vitória no Campeonato Cearense 2024. O Tubarão da Barra bateu o Caucaia por 2 a 1 no estádio Raimundão, localizado na região metropolitana de Fortaleza. Todos os gols da partida ocorreram no segundo tempo. César Sampaio marcou para o Tubarão no primeiro minuto da segunda parte do jogo, mas foram nos minutos finais que o jogo ferveu. Aos 52, Júnior Goiaba deixou tudo igual para a Raposa, mas Vitinho, três minutos depois, voltou a colocar o grupo coral na frente do marcador.

O resultado coloca o grupo coral de maneira provisória na vice-liderança do Grupo B com seis pontos e a posição foi conquistada em uma partida bastante acirrada. Nos primeiros minutos do primeiro tempo, a equipe comandada por Raimundo Wagner teve as principais ações ofensivas do jogo. O Caucaia demonstrava nervosismo, mas logo percebeu que poderia aparecer mais no jogo por meio de jogadas de bola aérea e foi assim que a Raposa Metropolitana ameaçou o gol de Douglas Dias em diferentes ocasiões. O goleiro conseguiu ir para o intervalo, no entanto, sem ter a meta vazada.

A segunda etapa foi mais definitiva ao placar e ainda mais agitada. Logo no primeiro minuto, o Ferroviário conseguiu construir a vantagem após um chute de fora da área feito por Cesar Sampaio atravessar a meta do goleiro Matheus. Depois do tento tomado, o Caucaia tentou construir a virada com mudanças feitas pelo técnico Lamar Lima e quase a construiu. Aos 52 minutos, o grupo metropolitano conseguiu a igualdade com gol marcado pelo camisa 11, Júnior Goiaba. Sem abrir mão do triunfo, entretanto, o Tubarão da Barra voltou a se colocar na frente na partida aos 55, com gol marcado por Vitinho.