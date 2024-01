Escalação: como Fortaleza e Iguatu vão a campo pelo Campeonato Cearense 2024

Leão e Azulão se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 20h30min, na Arena Castelão, pela terceira rodada do Campeonato Cearense de 2024. Veja quem vai a campo com escalações confirmadas

Embalados pelo bom início de temporada, Fortaleza e Iguatu se enfrentam nesta quarta-feira, 31, às 20h30min, na Arena Castelão, em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Cearense de 2024. O duelo entre o Leão do Pici e o Azulão, que lideram o Grupo A e B, respectivamente, marca o encontro das duas únicas equipes com 100% de aproveitamento no torneio estadual. Confira abaixo as escalações confirmadas de cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pochettino e Calebe; Moisés, Lucero e Pikachu. Técnico: Vojvoda