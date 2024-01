Ferroviário encara o Caucaia almejando subir na tabela do Cearense

Tubarão tentará conquistar a segunda vitória consecutiva no certame. No último domingo, 28, o time coral bateu o Atlético Cearense por 2 a 1

Aliviado após conquistar a primeira vitória no Campeonato Cearense, o Ferroviário encara, na noite desta quarta-feira, 31, o Caucaia, no estádio Raimundão, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza. A partida, válida pela terceira rodada da competição estadual, terá início às 19 horas (de Brasília).

No duelo, o time coral tentará conquistar a segunda vitória consecutiva no certame. No último domingo, 28, o Tubarão da Barra bateu o Atlético Cearense por 2 a 1 com o gol do triunfo sendo marcado já nos acréscimos.

Agora, com um clima mais tranquilo para trabalhar, o técnico interino Raimundo Wagner almeja junto aos seus jogadores seguir pontuando para subir na tabela do Estadual. No entanto, mesmo com o objetivo, o comandante destacou que o clube passou por mudanças em relação a 2023, quando foi campeão invicto do Brasileirão Série D.