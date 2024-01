Escalação: como Barbalha e Fortaleza vão a campo pela segunda rodada do Cearense 2024

Barbalha e Fortaleza duelam pela segunda rodada do certame estadual. A bola rola às 17h30min, na Arena Romeirão. Veja quem vai a campo com escalações confirmadas

Barbalha e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 28 de janeiro (28/1), em jogo da segunda rodada do Campeonato Cearense de 2024. A partida será disputada na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), às 17h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas de cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Barbalha



4-3-3: Fabrício; Júnior Santos, Roberto Silva, Henrique e Deivison; Fabrício Itapissuma, Renan e Matheus Recife; Romário, Jacó e Paulo Henrique.