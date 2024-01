Iguatu vence o Caucaia por 1 a 0 e segue com 100% de aproveitamento no Cearense

Com o resultado positivo, o time do Centro-Sul do Estado segue na liderança do Grupo B com seis pontos conquistados

O Iguatu engatou a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Cearense 2024. Atuando no estádio Morenão, o Azulão superou o Caucaia por 1 a 0 na noite deste sábado, 27. O gol da partida foi marcado por Tiaguinho ainda na primeira etapa.

Com o resultado positivo, o time do Centro-Sul do Estado segue na liderança do Grupo B com seis pontos conquistados. Agora, a equipe focará suas atenções no confronto diante do Fortaleza, na próxima quarta-feira, 31, na Arena Castelão.

O jogo

Os minutos iniciais da partida foram marcados por certa pressão da Raposa Metropolitana, que chegou duas vezes com perigo. No entanto, quem quase abriu o placar foi a equipe da casa. Na ocasião, Esquerdinha arrancou em contra-ataque do meio-campo e finalizou tirando tinta da trave do goleiro Matheus Jesus.