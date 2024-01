Após semana turbulenta, Ceará encara o Floresta em busca da 1ª vitória no Cearense 2024

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21.01.2024: Jogo pelo campeonato cearense de futebol, Maracanã vs Ceará. estádio Presidente Vargas. Crédito: FÁBIO LIMA

Após uma semana turbulenta no extracampo, o Ceará volta o foco para o futebol com o objetivo de tentar emplacar a primeira vitória na temporada. Neste sábado, 27, o Alvinegro enfrenta o Floresta, às 16h40min, no Presidente Vargas, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense. Na estreia, no empate por 1 a 1 com o Maracanã, o Vovô apresentou dificuldades naturais: pouco entrosamento, vigor físico aquém e falta de ritmo da maioria dos jogadores. Naquela ocasião, Mancini iniciou o jogo com nove atletas recém-contratados no time titular e colocou outros dois no decorrer. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine + João Paulo diz ser favorável a SAF no Ceará, mas pondera: "Precisa ser discutido"



No histórico de jogos entre os clubes, vantagem para o Ceará. Ao todo, Vovô e Floresta se enfrentaram oito vezes na história, entre duelos válidos pelo Campeonato Cearense (5) e Fares Lopes (3). Neste recorte, foram três vitórias do Alvinegro, duas do Verdão e três empates. A última vez que se encontraram foi na temporada de 2021. Para a partida, Vagner Mancini contará com o reforço do centroavante uruguaio Facundo Barceló, regularizado no BID nesta sexta-feira, 26, às vésperas da partida. O atleta era o único entre os novos contratados do clube que ainda não estava apto para atuar. Barletta, que está processando o Vovô por atraso no pagamento de verbas, segue fora. Ceará x Floresta Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Lourenço, Mugni e Recalde; Pulga (Bruninho), Aylon e Facundo Castro. Téc: Vagner Mancini